В центре Краснодара устраняют прорыв теплосети

Коммунальные службы Краснодара устраняют последствия аварии на теплосетях в центре города. Из-за прорыва трубы пять многоквартирных домов и несколько административных зданий остались без теплоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент городского хозяйства Краснодара Фото: департамент городского хозяйства Краснодара

Порыв на сетях теплоснабжения произошел на ул. Кондратенко, 18. На месте происшествия специалисты откачивают горячую воду и определяют точное местонахождение прорыва.

В ликвидации аварии участвуют сотрудники «Кубаньречфлота», городской Службы спасения и «Кубань-Спаса». За ходом восстановительных работ наблюдают заместитель главы Краснодара Максим Онищенко и директор департамента городского хозяйства Сергей Сторчун.

«Все службы на месте, откачивают воду и устанавливают место порыва, чтобы ликвидировать аварию и быстрее подать теплоноситель в дома горожан. По поручению главы Краснодара контролируем ситуацию»,— заявил господин Онищенко.

Отопление отсутствует в зданиях по адресам: Кубанская набережная, 37/1, 37/2, 37/10, 37/11, 37/12, 39, 39/2, 64, ул. Пушкина, 2 и ул. Октябрьская, 31/2.

После завершения откачки воды и обнаружения места аварии бригады незамедлительно приступят к восстановлению теплоснабжения.

Днем 27 февраля стало известно, что на ул. Кондратенко, 14, 5/1 в Краснодаре произошел прорыв тепловой сети. Вследствие аварии случилась утечка горячей воды на проезжую часть.

Нурий Бзасежев