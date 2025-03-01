«Без нас у вас нет никаких сильных карт на руках»

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после скандальной встречи с президентом США Дональдом Трампом, проходившей на повышенных тонах. Господин Трамп посчитал, что господин Зеленский не готов к заключению мира. «Ъ» публикует отрывок разговора между двумя президентами с расшифровкой.

Стенограмма (по материалам Foreign Policy)

Джей Ди Вэнс: Четыре года у нас, в США, был президент, который на пресс-конференциях вставал и жестко говорил о Владимире Путине. А потом Путин напал на Украину и разрушил значительную часть страны. Путь к миру и путь к процветанию лежит в дипломатии. Мы попробовали пойти по пути Джо Байдена, били себя в грудь и притворялись, что слова президента Соединенных Штатов значат больше, чем дела президента Соединенных Штатов. Хорошей страной Америку делает то, что Америка занимается дипломатией. Вот это президент Трамп и делает.

Владимир Зеленский: Он (Путин — “Ъ”) оккупировал различные части Украины в 2014 году. В то время президентом был президент Обама, потом президент Трамп, потом президент Байден и теперь это снова президент Трамп, и он его остановит. Но в 2014 году его никто не остановил. Он просто оккупировал и забрал. Он убил людей. С 2014 года и до 2022 года ситуация была одной и той же — люди гибли на линии соприкосновения, и никто его не останавливал. У нас было много переговоров с ним. Включая и двусторонние. В 2019 году я, как новый президент, подписал с ним соглашение о перемирии вместе с Макроном и Меркель. Все они говорили, что он не уйдет никогда. Мы с ним заключили контракт по газу. Но после всего этого он нарушил перемирие. Он убил наших людей, он не обменивал военнопленных. Мы подписали (соглашения — “Ъ”) об обмене военнопленными, но он этого не сделал. Что же это за такая дипломатия, Джей Ди, о которой вы говорите? Что вы имеете в виду?

Вэнс: Я говорю о такой дипломатии, которая остановит разрушение вашей страны. (Зеленский пытается что-то сказать). Господин Президент, со всем уважением, я думаю, что неуважительно, что вы приходите в Овальный Кабинет и пытаетесь устроить судебный процесс перед американской прессой. Сейчас вы ходите и отправляете призывников на фронт потому, что у вас проблемы с живой силой. Вы должны сказать спасибо президенту за то, что он пытается остановить этот конфликт.

Зеленский: Вы когда-нибудь приезжали на Украину, чтобы посмотреть на наши проблемы? Приезжайте как-нибудь.

Вэнс: Я на самом деле видел истории, и я знаю, что случается, когда вы привозите людей на свои пропагандистские туры, господин Президент. Вы не согласны с тем, что у вас проблемы с призывом людей в вооруженные силы, и думаете ли вы, что это проявление уважения, когда вы приходите в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападаете на администрацию, которая пытается остановить разрушение вашей страны?

Зеленский: Для начала, во время войны у всех есть проблемы. Но у вас есть прекрасный океан, и вы не чувствуете проблем. Но вы почувствуете их в будущем.

Дональд Трамп: Этого вы знать не можете.

Зеленский: Господи, сохрани вас от войны.

Трамп: Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему.

Зеленский: Я и не говорю. Я отвечаю на вопрос, что…

Трамп: Вы не в той позиции, чтобы диктовать нам, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо.

Зеленский: Вы почувствуете, что на вас оказывают влияние…

Трамп: Мы будем чувствовать себя очень хорошо и будем чувствовать себя очень сильными. Вы, сейчас, не в очень хорошем положении. У вас нет карт (для игры — “Ъ”) с нами. (Зеленский продолжает говорить). Вы играете жизнями миллионов людей. В играете с Третьей мировой войной. И то, что вы делаете, является неуважением по отношению к стране, которая поддерживала вас куда больше, чем, как говорят многие люди, должна была.

Вэнс: Вы хоть раз сказали «спасибо»?

Зеленский: Много раз.

Вэнс: Нет, на протяжении всей этой встречи вы хоть раз сказали «спасибо»? В октябре вы ездили в Пенсильванию и проводили кампанию в поддержку оппозиции. Скажите несколько слов признательности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну.

Зеленский: Пожалуйста, вы думаете, что если будете говорить очень громко…

Трамп: Он говорит негромко. У вашей страны большие проблемы.

Зеленский: Я знаю. Могу я спросить…

Трамп: Нет, нет, вы и так много говорили. Ваша страна в большой беде.

Зеленский: Я знаю.

Трамп: Вам самим не выиграть. Но у вас чертовски хорошие шансы выйти победителем благодаря нам.

Зеленский: Господин президент, в нашей стране мы по-прежнему сильны. С самого начала войны мы были одни, и мы благодарны за это. Я поблагодарил вас в этом кабинете.

Трамп: Мы выделили вам, через этого глупого президента, $350 млрд. Мы предоставили вам военную технику. Ваши люди храбры, но они использовали нашу военную технику. Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы за две недели.

Зеленский: Да, за три дня. Я слышал это от Путина.

Трамп: Так вести дела будет очень сложно.

Вэнс: Просто скажите спасибо.

Зеленский: Я сказал «спасибо» — я говорю «спасибо» американскому народу.

Вэнс: Просто признайте, что есть разногласия, и давайте уладим эти разногласия, вместо того чтобы стоять на своем перед американскими СМИ, когда вы не правы. Мы знаем, что вы не правы.

Трамп: Видите ли, я думаю, что американскому народу полезно видеть, что происходит. Я думаю, это очень важно. Вот почему я позволил этому так долго продолжаться. Вы должны быть благодарны. У вас нет козырей. Ваших людей там хоронят. Ваши люди умирают. У вас не хватает солдат. Послушайте, у вас не хватает солдат. Это было бы чертовски хорошей сделкой. А потом вы говорите нам: «Я не хочу прекращать огонь. Я не хочу прекращать огонь». Если вы можете получить прекращение огня прямо сейчас, я говорю вам, соглашайтесь на него, чтобы пули перестали летать и ваших людей перестали убивать.

Зеленский: Да, конечно, я хочу остановить войну. Но, как я вам уже сказал, с гарантиями. Спросите наших людей о прекращении огня, что они думают.

Трамп: Это был не я. Это было с парнем по имени Байден, который не был умным человеком. Это было с Обамой, который высылал вам простыни. Я дал вам «Джавелины». Я дал вам «Джавелины», чтобы уничтожить все эти танки. Обама раздал вам простыни. На самом деле, утверждение состоит в том, что Обама раздал простыни, а Трамп — «Джавелины». Вы должны быть более благодарны, потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет козырей. С нами у вас есть козыри, но без нас у вас не будет никаких козырей. Это будет непростая сделка потому, что (ваше — “Ъ”) отношение должно измениться.