Новые дорожные ограничения начнут действовать с 1 марта в трех районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения. Они начнут действовать с 1 марта в трех районах города, уточнили в ГАТИ.

В частности, в Василеостровском районе на период с 1 по 20 марта в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия тротуаров ограничивается движение транспорта по Биржевому переулку — от Биржевой линии до Волховского переулка, включая перекресток с Волховским переулком.

В той же локации с 1 по 30 марта ограничения вводятся при движении по Менделеевской линии — от Университетской набережной до площади Академика Сахарова, с закрытием движения по Менделеевской линии в направлении от Университетской набережной к площади Академика Сахарова. В указанные сроки там будут прокладывать водопровод.

В Красносельском районе с 1 по 10 марта из-за строительства водопроводной сети полностью закрывается движение у дома 3 литер. А по Большой Горской улице в городе Красное Село (территория Дудергоф).

Предлагаемый объезд: по Промышленной улице, проспекту 25 Октября, Советской и Большой Горской улицам.

В Петроградском районе на срок с 1 по 30 марта в связи с производством работ по прокладке газопровода ограничения вводятся по Вяземскому переулку — от Песочной набережной до улицы Профессора Попова, а также по набережной реки Малой Невки у Боковой аллеи.

Ранее «Ъ-СПб» писал о новых дорожных ограничениях, которые начали действовать на днях в Адмиралтейском и Красносельском районах Петербурга.

Андрей Цедрик