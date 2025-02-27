В Коломне и Красном Селе ограничат движение из-за прокладки инженерных сетей

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения. Они начнут действовать в двух районах города с 27 февраля.

В частности, в Адмиралтейском районе на период с 27 февраля по 31 мая в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничения вводятся на улице Александра Блока — от Матисова переулка до Перевозной улицы.

По аналогичной причине в этой же локации с 27 февраля по 6 апреля движение транспорта будет затруднено по улице Декабристов — на участке от набережной реки Пряжки до Английского проспекта.

В свою очередь, в Красносельском районе на срок с 27 февраля по 2 марта полностью закрывается движение по Театральной улице у дома 40 литер. А по проспекту 25 Октября в городе Красное Село. Там также будут строиться инженерные сети.

В ГАТИ просят водителей быть внимательными на дороге и обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами направлений объезда.

Андрей Цедрик