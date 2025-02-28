Средний возраст автомобиля в Санкт-Петербурге в 2025 году оценили в 12 лет

Средний возраст автопарка Санкт-Петербурга на 1 января 2025 года составил 12 лет. Такие данные опубликовало аналитическое агентство «Автостат Инфо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В общей сложности, согласно приведенной статистике, в городе сейчас зарегистрировано 1,62 млн автомобилей, из которых 1,37 млн — иномарки, а 250 тыс. — машины отечественного производства. Средний возраст «иностранцев» составил 10,8 лет, а российских — 18 лет.

Помимо отечественных, самые старые авто в Петербурге — украинские, со средним возрастом 19 лет, и итальянские, для которых этот показатель составил 17 лет. Самые «молодые» — китайские, их средний возраст 2 года.

Большая часть автопарка Петербурга (913 тыc.) зарегистрирована до 2015 года. За последние 10 лет больше всего регистрировали авто 2018 (95 тыс.) и 2019 (97 тыс.) годов выпуска. Автомобилей 2024 года выпуска в городе — 46 тысяч.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Автозавод АГР» в Петербурге за 2024 год выпустил более 26 тыс. автомобилей Solaris.

Артемий Чулков