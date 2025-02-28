УФАС усомнилось в лучших юристах петербургской компании

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу обязало ООО «Лучшие юристы» изменить название. Причина кроется в использовании первого слова, сообщили в ведомстве.

Служба получила жалобу от заявителя, в которой указано, что организация необоснованно использует слово «лучшие» для индивидуализации своей деятельности. Законодательство РФ предусматривает, что компании не должны использовать слова, которые подобным образом выделяют фирм. В их числе «лучший», «первый», «номер один» («№ 1»).

В этом случае слово «лучший» относится к сравнению, указывает на превосходство общества перед его конкурентами при отсутствии критериев. УФАС выявило здесь нарушение антимонопольного законодательства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургское УФАС возбудило дело в отношении ВТБ из-за рекламной рассылки.

Татьяна Титаева