Объем инвестиций в основной капитал в Ленобласти вырос на треть в 2024 году

Объем вложений в основной капитал в Ленинградской области по итогам 2024 года вырос на треть и достиг рекордного уровня в 1 трлн 110 млрд рублей. Об этом 28 февраля в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

При этом, по словам господина Дрозденко, важно, что совокупный показатель оказался достигнут не за счет одной группы компаний или одной отрасли. «В регионе уверенно себя чувствуют и развиваются обрабатывающие предприятия, химический кластер, логистика и АПК»,— отметил он в публикации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что, по данным Петростата, индекс промышленного производства в Ленинградской области в 2024 году составил 104,4%.

Артемий Чулков