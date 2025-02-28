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В Казани с 10 марта частично ограничат движение по улице Красносельской

В Казани с 10 марта по 15 апреля частично ограничат движение по улице Красносельской в Приволжском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В Казани с 10 марта частично ограничат движение по улице Красносельской

В Казани с 10 марта частично ограничат движение по улице Красносельской

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Казани с 10 марта частично ограничат движение по улице Красносельской

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Временные ограничения движения транспорта связаны с работами по переустройству сетей газоснабжения.

Таким образом, частично будут закрыты следующие участки:

  • проезд по ул. Красносельской в районе здания № 44 по Оренбургскому тракту;
  • тротуар около остановки общественного транспорта «Жилой массив Первомайский» на Оренбургском тракте.

Ранее сообщалось, что на ул. Батыршина будет введено ограничение движения транспорта на нескольких участках с 15 февраля по 31 мая.

Артём Дергунов

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