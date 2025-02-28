В Казани с 10 марта по 15 апреля частично ограничат движение по улице Красносельской в Приволжском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани с 10 марта частично ограничат движение по улице Красносельской

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В Казани с 10 марта частично ограничат движение по улице Красносельской

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Временные ограничения движения транспорта связаны с работами по переустройству сетей газоснабжения.

Таким образом, частично будут закрыты следующие участки:

проезд по ул. Красносельской в районе здания № 44 по Оренбургскому тракту;

тротуар около остановки общественного транспорта «Жилой массив Первомайский» на Оренбургском тракте.

Ранее сообщалось, что на ул. Батыршина будет введено ограничение движения транспорта на нескольких участках с 15 февраля по 31 мая.

Артём Дергунов