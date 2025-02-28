Кисловодск вошел в топ-10 самых популярных мест России для весеннего отдыха

Курорты Кисловодска вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в марте этого года. Об этом сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Кисловодска Фото: администрация Кисловодска

В первую тройку рейтинга вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва.

«Наши живописные горы, целебный воздух, знаменитая минеральная вода и уникальная кавказская кухня — всё это создает неповторимую атмосферу, которая притягивает отдыхающих со всех уголков России»,— добавил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал о том, что в соседнем Железноводске количество туристов в зимний период увеличилось на 30%.

Николай Аксенов