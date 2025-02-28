Кисловодск вошел в топ-10 самых популярных мест России для весеннего отдыха
Курорты Кисловодска вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в марте этого года. Об этом сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Фото: администрация Кисловодска
В первую тройку рейтинга вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва.
«Наши живописные горы, целебный воздух, знаменитая минеральная вода и уникальная кавказская кухня — всё это создает неповторимую атмосферу, которая притягивает отдыхающих со всех уголков России»,— добавил глава Кисловодска Евгений Моисеев.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал о том, что в соседнем Железноводске количество туристов в зимний период увеличилось на 30%.