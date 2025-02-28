В Железноводске этой зимой на 30% увеличилось количество туристов

В Железноводске на 30% увеличилось количество отдыхающих по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Связано это с большим количеством снега, сообщает мэр города Евгений Бакулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Железногорска Фото: администрация Железногорска

«Наибольшее количество посетителей отмечается в выходные дни, когда люди приезжают погулять, не останавливаясь в санаториях. Анализ данных с городских камер в Курортном парке подтверждает этот тренд»,— добавил градоначальник.

Не так давно глава Железноводска сообщил, что в этом году власти планируют заасфальтировать 27 дорог. В первую очередь в целях развития автотуризма в регионе.

Николай Аксенов