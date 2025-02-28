Прокуратура через суд добилась госпитализации четырех петербуржцев с туберкулезом

Прокуратура через суд добилась принудительной госпитализации четырех больных туберкулезом петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры Невского района выяснили, что четырем местным жителям был поставлен соответствующий диагноз. При нем показано специализированное лечение в противотуберкулезном стационаре, отметили в ведомстве.

«Вместе с тем, граждане от лечения уклоняются, тем самым создают реальную угрозу здоровью окружающих лиц, а также усугубляют состояние своего здоровья»,— пояснили в прокуратуре.

После этого прокурор района обратился в суд с иском о принудительной госпитализации больных. Требования, указанные в заявлении, были удовлетворены в полном объеме. Все четверо были госпитализированы в принудительном порядке.

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Дарья Астанина