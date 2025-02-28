В Ревде произошло массовое отравление, в больницу попали 14 человек

В инфекционном отделении городской больницы Ревды (Свердловская область) на стационарном лечении находятся 13 человек с диагнозом острая кишечная инфекция (ОКИ), сообщили в медицинском учреждении. Среди заболевших 11 детей (7 подростков и 4 ребенка).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За период с 21 по 26 февраля в инфекционное отделение были госпитализированы 14 человек с предварительным диагнозом ОКИ, из которых 12 детей и 2 взрослых. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, некоторые готовятся к выписке.

В настоящее время устанавливаются причины возникновения острой кишечной инфекции.

Полина Щуцкая