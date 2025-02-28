Орловская чиновница ответит в суде за частичное обрушение крыши жилого дома

Управление СКР по Орловской области завершило расследование уголовного дела замначальника муниципального учреждения «Жилищное управление Орла» о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до трех месяцев ареста). Об этом сообщили в ведомстве. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет об Анжелле Дробиной.

«Собранная в ходе следствия доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением»,— рассказали в СКР.

По версии следствия, обвиняемой было известно, что дом на 12 квартир на улице Васильевской, 146 в Орле является аварийным. Тем не менее, мониторинг его технического состояния не проводился, расселение граждан не было произведено. Неисполнение должностных обязанностей фигуранткой и ее «преступная небрежность» привели к тому что 17 декабря 2023 года обрушилась конструкция крыши этого дома. В результате никто не пострадал, но 17 жильцов МКД остались без «безопасного жилья».

Анжелла Дробина с сентября 2023 года возглавляла «Жилищное управление Орла». В апреле 2024 года ее сменила на этом посту Ольга Стеблецова, в сентябре начальником был назначен Энрико Чапкин. Он оставил должность уже в ноябре. По данным «СПАРК-Интерфакс», тогда же и.о. начальника стала госпожа Дробина.

Какие нарушения Контрольно-счетная палата нашла в работе «Жилищного управления» — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова