Петербуржец выбросил кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» в Ялте

В День защитника Отечества, 23 февраля, в ялтинском музее «Ласточкино гнездо» неизвестный молодой человек взял на руки кошку Мусю, после чего дошел до смотровой площадки и сбросил животное с обрыва на острые камни утеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Известно, что мурлыка постоянно жила на территории культурного учреждения и легко пошла к живодеру на руки. Злоумышленника задержали на следующий день в Джанкое, его вычисляли по видеокамерам.

О поимке изверга сообщила представитель МВД Ирина Волк. Им оказался 24-летний уроженец Петербурга. В настоящее время он находится в ОМВД РФ по городу Ялта. По предварительным данным, мужчина страдает психическим расстройством.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что специалисты из комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности в 2024 году составили более 340 административных протоколов в отношении петербуржцев, которые нарушали правила содержания и выгула собак.

Андрей Маркелов