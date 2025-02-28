В Борисовке под Новороссийском завершили строительство газопровода на 8,7 км

В селе Борисовка завершено строительство газопровода протяженностью 8,7 км. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, новый трубопровод пролегает вдоль 13 улиц. Газ смогут подключить жители порядка 400 домов.

«В ближайшее время объект будет поставлен на государственный кадастровый учет и передан в эксплуатацию АО "Новороссийскгоргаз". После завершения этой процедуры жители смогут обратиться в газоснабжающую организацию с заявлением о догазификации домовладений»,— уточнил господин Кравченко.

Новый газопровод снизит нагрузку на электросетевое хозяйство Борисовки. По мнению мэра Новороссийска, в холодное время года это приведет к уменьшению количества аварий на сетях электроснабжения.

Депутаты Заксобрания Кубани приняли сегодня, 28 февраля, поправки в устав региона, закрепив статус Новороссийска как города-героя. Почетное звание города-героя с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Новороссийску было присвоено в 1973 году.

Алена Воробьева