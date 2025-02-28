ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила упростить рефинансирование ипотечного кредита. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Андрей Кашеваров в ходе встречи с руководством Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кашеваров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Кашеваров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сейчас заемщик при рефинансировании ипотеки может нести издержки, переходя в другой банк. Служба предлагает установить предельный срок предоставления сведений в орган регистрации прав для погашения регистрационной записи об ипотеке. Также предлагается установить предельный срок для выдачи необходимых документов заемщику.

«По мнению службы, реализация предлагаемых инициатив позволит исключить возможность для первоначального кредитора затягивать сроки предоставления необходимых документов заемщику и увеличивать таким образом его расходы»,— говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Господин Кашеваров также отметил, что ведомство фиксирует рост числа жалоб на кредитные организации в сфере законодательства о рекламе. В связи с этим ФАС предлагает рассмотреть вопрос о введении штрафов для кредитных организаций за незаконную рекламу.

Ипотека за первые недели этого года рухнула почти на 80%. По данным «Дом.РФ», на начало января по сравнению с аналогичным периодом 2024 года число кредитов сократилось до 5 тыс., объемы — до 23 млрд руб. Аналитики прогнозируют, что в 2025 году банки предоставят только около 1 млн займов на общую сумму 4 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ипотека не вернулась с каникул».