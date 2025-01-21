Ипотека не вернулась с каникул

Ипотека за первые недели этого года рухнула почти на 80%. По данным «Дом.РФ», на начало января по сравнению с аналогичным периодом 2024 года число кредитов сократилось до 5 тыс., объемы — до 23 млрд руб. Большинство из них пришлось на льготные программы. Аналитики прогнозируют, что в 2025-м банки предоставят только около 1 млн займов на общую сумму в 4 трлн руб., пишет издание Frank RG. В прошлом году порог превысил 4,8 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Даже при условии снижения ключевой ставки, рынок не вырастет до следующего января, считает директор аналитической платформы bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе: «У нас сейчас есть признаки идеального шторма, в том числе низкая сезонность. Если мы говорим про январь 2024 года, то и тогда были достаточно низкие показатели. Помимо этого, разумеется, высокая ставка, которая не позволяет брать обычную, привычную ипотеку на общих основаниях.

Наиболее зависимы от таких кредитов самые доступные форматы недвижимости. Там точно только лимиты в особых программах способны вытащить оборот.

Мы, скорее всего, столкнемся в целом со снижением оборота на рынке на фоне и сокращения объемов нереализованных остатков, и нового предложения. Пока у нас ключевая ставка не выйдет на уровень, позволяющий предоставлять ипотеку под 12% и ниже, говорить об оживлении оснований нет».

Как сообщает РБК, покупка квартиры в «старой Москве» в 2024 году в среднем обходилась на четверть дороже, чем годом ранее, примерно в 25,5 млн руб. Тем временем глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что застройщикам необходимо заморозить цены, пишет “Ъ”. Впрочем, маловероятно, что девелоперы согласятся с предложением, полагает директор головного офиса компании «Бест-Недвижимость» Шамиль Кочекаев: «Поводов для этого у них нет. Кроме того, индикатор цен рынка недвижимости — это стоимость квадратного метра новостройки и жилья на вторичном рынке. Сейчас ипотеки на последнем, по сути, нет, потому что кредит под 30% нельзя назвать ипотекой.

Пока есть льготные программы, застройщики могут позволять себе все что угодно.

Свои ходы они хорошо просчитали, и льготная ипотека продолжает действовать, на нее выделено дополнительно 148 млрд руб. на 2025 год, поэтому у игроков все хорошо».

Сейчас льготная ипотека выдается только на некоторые целевые программы: в том числе, для IT- специалистов и военнослужащих, а также в дальневосточном и арктическом регионах. Количество одобренных заявок, по данным «Дом.РФ», в первые недели января по сравнению с прошлым годом сократилось в полтора раза. При этом остаются риски банкротства застройщиков, отмечал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская