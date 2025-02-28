Следственные органы СКР по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) после того, как рабочий 27 лет упал с 17 этажа строящегося жилого дома на ул. Раскольникова и погиб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах после гибели рабочего возбуждено уголовное дело

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Челнах после гибели рабочего возбуждено уголовное дело

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина выполнял работы по возведению опалубки и, несмотря на наличие страховочного пояса, не был пристегнут. По неустановленной причине он потерял равновесие и упал на землю. От полученных травм рабочий скончался на месте.

В ходе следствия устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Казани возбудили уголовное дело после гибели рабочего при строительстве станции метро.

Артём Дергунов