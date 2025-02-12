В Казани возбудили дело после гибели рабочего при строительстве станции метро
В Казани возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) после гибели рабочего во время строительства станции метро. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
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В результате проверки ведомство установило, что сотрудники компании «Казметрострой» не соблюдали нормы по охране труда. 25 февраля на станции метро «10-й микрорайон» при проведении монтажных работ на одного из работников упала бетонная плита, мужчина погиб.
Ход расследования находится на контроле прокуратуры.