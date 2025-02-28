Двое любителей культурных ценностей в Петербурге получили по 5 лет условно

Суд в Петербурге вынес приговор двоим мужчинам, предпринявшим попытку похищения культурных ценностей. Согласно материалам дела, фигурантов задержали в тот момент, когда они выносили из квартиры на Дрезденской книги и картины общей стоимостью более 12 млн рублей. Также при себе у них было другое имущество почти на 2 млн руб., сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры.

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Как рассказали в ведомстве, подсудимые проникли в квартиру дома № 20 на Дрезденской улице в июне 2022 года. Когда они выносили похищенное, их остановила полиция. Было установлено, что картины и книги, изъятые у задержанных, имеют особую историческую, художественную и культурную ценность. В частности, речь идет о редких изданиях конца XIX века — например, о полном собрании сочинений А. Н. Островского.

Суд признал фигурантов виновными по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ (покушение на хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Каждый из осужденных получил 5 лет условно с испытательным сроком в 3 года, а также штраф в размере 200 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что педагога культурно-досугового центра в Выборге заподозрили в квартирной краже.

Дарья Астанина