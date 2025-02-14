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Педагога культурно-досугового центра в Выборге заподозрили в квартирной краже

Днем 6 февраля в полицию обратились две жительницы Выборга в возрасте 52 и 59 лет, проживающие в доме 8 по улице Тургенева, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам заявительниц, в их двухкомнатную квартиру проник неизвестный, откуда вынес деньги и ювелирные украшения на сумму 340 тысяч рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Спустя шесть дней у дома 4 по Спортивной улице сотрудники угрозыска задержали 39-летнюю руководительницу кружка культурно-досугового центра.

Подозреваемую доставили в отдел для разбирательства и избрания меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Подольской улице насмерть забили дворника. Это сделал его коллега.

Андрей Маркелов

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