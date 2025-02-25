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В центре Ростова снесут дом XIX века

В Ростове дом на ул. Тургеневская, 77, который был построен в 1880 году, пойдет под снос. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации донской столицы.

Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

Согласно документу, земельный участок планируется изъять для муниципальных нужд на основании заключения о признании аварийным и подлежащим сносу двухэтажного здания.

Многоквартирный был признан аварийным в 2021 году, после чего началось расселение жильцов. В настоящее время власти выплачивают компенсации бывшим владельцам квартир.

Анастасия Казуков

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