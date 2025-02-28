«Салават Юлаев» победил по буллитам во Владивостоке

«Салават Юлаев» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оказался сильнее «Адмирала». Матч проходил во Владивостоке и закончился со счетом 2:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Счет на пятой минуте встречи открыл нападающий «Адмирала» Никита Сошников, реализовавший выход «один на один» с вратарем уфимцев Александром Самоновым. Голевые передачи — на счету Егора Петухова и Аркадия Шестакова.

За четыре минуты до конца первого периода «юлаевцы» сравняли счет в большинстве — с передачи Динара Хафизуллина забил лучший бомбардир КХЛ Джошуа Ливо.

В середине второго периода «юлаевцы» вышли вперед — нападающий Нэйтан Тодд забросил шайбу с передач Михаила Науменкова и Алексея Василевского.

На шестой минуте третьего периода игроки «Салавата Юлаева», несмотря на меньшинство, убежали в контратаку. Владислав Ефремов отдал передачу Данилу Алалыкину, который с близкого расстояния обыграл вратаря «хозяев» и в падении «затолкал» шайбу в ворота. Однако после видеопросмотра судья отменил гол, углядев в действиях уфимского нападающего умышленную игру рукой.

Удержать преимущество до конца игры «гостям» не удалось: на 16-й минуте быстрая атака «Адмирала» завершилась точным броском Александра Шепелева, 2:2. Ассистентами защитника стали Дмитрий Завгородний и Егор Степанов.

Не определив победителя до конца основного времени матча, команды ушли в овертайм, который тоже закончился ничьей. В серии буллитов единственную шайбу забил нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков. «Адмирал» не реализовывал ни одну из пяти попыток.

«Салават Юлаев» набрал 79-е очко в сезоне, закрепившись на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующая игра пройдет с тем же «Адмиралом» 2 марта.

Идэль Гумеров