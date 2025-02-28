Уголовное дело возбуждено после ДТП с машиной каршеринга в Нижнем Новгороде

В отношении 18-летнего водителя автомобиля каршеринга возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Нижегородской области Фото: Прокуратура Нижегородской области

Вечером 27 февраля на улице Землячки в Сормовском районе автомобиль перевернулся и влетел в остановку. Погибли два человека, трое пострадали. По данным следствия, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с остановкой. Его водительский стаж составлял три месяца.

Задержанный признал вину и принес публичные извинения, добавили в МВД. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Нижегородской области.

Владимир Зубарев