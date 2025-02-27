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Два человека погибли и пятеро ранены в ДТП на остановке в Нижнем Новгороде

Водитель каршерингового автомобиля устроил смертельное ДТП на улице Землячки в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Авария произошла около 20:00 27 февраля, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Фото: Прокуратура Нижегородской области

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля допустил его опрокидывание, в результате чего задел остановку общественного транспорта. В аварии два человека погибли и еще пять получили ранения. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Галина Шамберина