Дмитрий Дзепа из СИЗО торгуется за свой объект в центре Нижнего Новгорода

Арестованный предприниматель Дмитрий Дзепа на очередном судебном заседании по спору с прокуратурой рассказал журналистам, что минимущества Нижегородской области прислало ему выкупную оценку расселенного дома № 35д на Большой Покровской улице. Этот объект в рамках реквизиции был оценен в 46 млн руб. Владелец с этой оценкой не согласен, считая, что рыночная цена дома с земельным участком в центре города составляет 189 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

«Мне также предложили рассмотреть возможность мены дома на другие объекты недвижимости в Нижегородском районе. Но я же не могу, находясь в тюрьме, осмотреть эти объекты. Поэтому я написал письмо Сергею Баринову: “Гражданин министр, прошу обеспечить мне возможность осмотра альтернативных вариантов…”», — рассказал арестант.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», на месте давно расселенного дома Дмитрий Дзепа заявил проект строительства гостиницы, но региональные власти не согласовали для нее границы охранных зон исторической территории. Минимущества области хочет получить этот земельный участок под старым домом для создания заповедного квартала Нижегородской синагоги. В целях реквизиции дома с участком Дмитрия Дзепы ранее мэр города объявил в его границах зону чрезвычайной ситуации.

Арестованный коммерсант распорядился огородить участок железным забором, и оспаривает в суде законность введения режима ЧС. «Мы принесли в суд фотографии двухметрового забора, которым огородили этот опасный объект. Администрация города была против их приобщения: якобы фотографии неполноценно идентифицируют место, где это снято. Забор стоит уже пять месяцев, а городские чиновники, оказывается, за все это время даже не побывали в зоне чрезвычайной ситуации, которую сами же и объявили», – посетовал предприниматель.

Иван Сергеев