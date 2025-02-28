Арестован обвиняемый во взяточничестве работник оборонного предприятия Удмуртии

Обвиняемого во взяточничестве экономиста одного из оборонных предприятий Ижевска заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, следствие считает, что 50-летний экономист по материально-техническому снабжению предприятия ОПК с ноября 2022 года по настоящее время получил средства за «лоббирование и продвижение коммерческих интересов» юрлиц на поставку товарно-материальных ценностей на предприятие.

По части 5 статьи 290 УК РФ «Взяточничество в особо крупном размере» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.