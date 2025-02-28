Работника оборонно-промышленного предприятия Ижевска обвинили во взяточничестве

Работнику одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртии предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере от коммерческих организаций (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Следствие считает, что 50-летний экономист по материально-техническому снабжению предприятия в Ижевске с ноября 2022 года по настоящее время получил 477 тыс. руб. «за лоббирование и продвижение коммерческих интересов юридических лиц на поставку товарно-материальных ценностей на предприятие».

Противоправная деятельность фигуранта пресечена сотрудниками СУ СК, МВД и УФСБ по Удмуртии. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Ведутся следственные действия: допрошен обвиняемый и свидетели, изъята документация.

В суд направлено ходатайство о заключении подсудимого под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии. По статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.