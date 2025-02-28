Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий отбили у ВСУ деревню Новая Сорочина в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также были поражены украинские формирования в районах курских населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Мирный, 1-й Княжий, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены четыре контратаки украинских солдат.

За сутки вооруженные силы Украины лишились 240 военнослужащих, еще один человек сдался в плен. Также ликвидированы 22 автомобиля, 12 боевых бронированных машин, семь пунктов управления БПЛА, шесть минометов, четыре артиллерийских орудия, три склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), бронетранспортер и радиолокационная станция (РЛС) радиоэлектронной разведки.

С начала боевых действий Украина потеряла более 64 075 военнослужащих, 2 251 автомобиль, 2 084 боевые бронированные машины, 495 артиллерийских орудий, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 248 бронетранспортеров, 118 станций РЭБ, 52 пусковые установки РСЗО, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов,15 РЛС контрбатарейной борьбы, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, девять РЛС ПВО, зенитную самоходную установку, командно-штабную машину.

Накануне российские войска освободили хутор Никольский в Касторенском районе, днем ранее — деревню Орловка и село Погребки Суджанского района.

Алина Морозова