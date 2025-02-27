Российские военнослужащие освободили хутор Никольский в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» отбили у ВСУ хутор Никольский в Касторенском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Также нанесено поражение украинским формированиям в районах курских населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки украинских солдат.

За сутки вооруженные силы Украины лишились свыше 240 военнослужащих. Кроме того, были ликвидированы 18 автомобилей, 17 боевых бронированных машин, восемь пунктов управления БПЛА, шесть артиллерийских орудий, четыре бронетранспортера, две боевые машины пехоты, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов, танк, миномет, радиолокационная станция (РЛС) зенитного ракетного комплекса, единица инженерной техники, склад боеприпасов.

В общий состав потерь Украины вошли более 63 835 человек, 2 229 автомобилей, 2 072 боевые бронированные машины, 491 артиллерийское орудие, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 116 станций РЭБ, 52 пусковые установки РСЗО, 51 единица инженерной и другой техники, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, девять РЛС противовоздушной обороны, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

Накануне российские военнослужащие освободили деревню Орловка и село Погребки Суджанского района Курской области.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова