«Южуралзолото» разместит облигации на $200 млн

ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) закрыла книгу заявок на размещение долларовых облигаций выпуска серии 001Р-04 с расчетами в рублях. Объем предложения составит $200 млн, что в четыре раза превышает первоначального ориентира, сообщает пресс-служба компании.

По итогам сбора заявок ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых при первоначальных 11%. Торги новыми облигациями ЮГК на Московской бирже начнутся 4 марта. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Газпромбанк, Локо-банк и Совкомбанк.

По словам финансового директора ЮГК Артема Клецкина, привлеченные в результате размещения ценных бумаг деньги будут направлены на погашение облигаций ЮГК в китайских юанях, срок которых истекает в апреле, погашение рублевых кредитов с высокой ставкой, а также на общекорпоративные цели.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2024 году ЮГК снизило производство золота в Челябинской области на 48%, до 3,4 т из-за остановки горных работ на четырех карьерах по решению Уральского управления Ростехнадзора. В 2025 году компания прогнозирует увеличение производства золота в Уральском и Сибирском хабах на уровне 13-35%, до 12-14,4 т.