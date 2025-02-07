ЮГК сократила производство золота в Челябинской области на 48%

В 2024 году ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) снизило производство золота на 17% по сравнению с 2023 годом — до 10,6 т. В Уральском хабе (Челябинская область) показатель упал на 48%, до 3,4 т после 6,6 т в 2023-м. Информация о производственных результатах опубликована на официальном сайте компании.

На рудниках Сибирского хаба в 2024 года производство золота выросло на 15%, до 7,2 т.

По словам финансового директора ЮГК Артема Клецкина, снижение производственных результатов в 2024 году произошло «в силу непредвиденных обстоятельств» — после запрета горных работ на четырех карьерах в Челябинской области со стороны Ростехнадзора в августе. «Производство золота было возобновлено только к концу года. Приостановка работы карьеров, несомненно, внесла свои корректировки в прогноз на текущий год. На данный момент мы исправили все замечания и следуем рекомендациям регулятора»,— сообщил господин Клецкин.

В 2025 году компания прогнозирует увеличение производства золота на уровне 13-35%, до 12-14,4 т. При этом по Уральскому хабу прогноз на этот год был пересмотрен в меньшую сторону в соответствии с полученными рекомендациями со стороны Ростехнадзора. Планируется выпуск от 3,6 до 5,2 т в этом году, что на 6-53% больше 2024 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по решению Уральского управления Ростехнадзора из-за большого количества нарушений требований промышленной безопасности в августе 2024 года на 90 суток были приостановлены горные работы на карьерах Березняковский, Светлинское, Курасан, Южный Курасан в Челябинской области.