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В Железноводске приняли 600 жалоб на отлов бездомных собак

В Железноводске на горячую линию приняли 600 обращений от горожан с просьбой принять меры по отлову бродячих животных, сообщает мэр курорта Евгений Бакулин.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Специалистам предстоит отработать свыше 100 адресов. По словам главы города, забирать с улиц животных начали несколько дней назад.

В Ставрополе после гибели ребенка из-за нападения собаки усилен контроль за бродячими животными и собаками агрессивных пород.

Николай Аксенов

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