Хозяйку загрызших ребенка в Ставрополе собак отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд арестовал местную жительницу, чьи собаки насмерть загрызли 9-летнюю девочку. Ей предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Следует от заявления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Изучив материалы дела и обстоятельства гибели ребенка, суд принял решение заключить подозреваемую под стражу на 1 месяц и 30 суток, то есть до 23 апреля. Из материалов суда следует, что обвиняемая содержала собак в своём домовладении, но не обеспечила должный контроль за животными. В результате животные напали на школьницу. Ребёнок скончался на месте от множественных укусов.

Трагедия произошла в микрорайоне Чапаевка 23 февраля и вызвала широкий общественный резонанс. По решению мэрии Ставрополя, контроль за бездомными животными и собаками агрессивных пород, усилит краевая ветеринарная служба.

Николай Аксенов