В Татарстане средние зарплаты поваров и пекарей превышают 62 тыс. рублей

Средние зарплаты поваров и пекарей в Татарстане превышают 62 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Повара и пекари из Татарстана получают самые высокие зарплаты среди специалистов этой сферы в Приволжском федеральном округе.

В Казани их доходы еще выше — от 65 тыс. руб.

При этом дефицит кадров и спрос на поваров не уменьшается. За 2024 год работодатели опубликовали 5,4 тыс. вакансий. Также повара и пекари вошли в топ-5 самых востребованных профессий в Казани.

Ранее сообщалось, что в школах Казани не хватает почти 2 тыс. учителей.

Дарья Сайфиева