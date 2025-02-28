В Татарстане средние зарплаты поваров и пекарей превышают 62 тыс. рублей
Средние зарплаты поваров и пекарей в Татарстане превышают 62 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики hh.ru.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Повара и пекари из Татарстана получают самые высокие зарплаты среди специалистов этой сферы в Приволжском федеральном округе.
В Казани их доходы еще выше — от 65 тыс. руб.
При этом дефицит кадров и спрос на поваров не уменьшается. За 2024 год работодатели опубликовали 5,4 тыс. вакансий. Также повара и пекари вошли в топ-5 самых востребованных профессий в Казани.
Ранее сообщалось, что в школах Казани не хватает почти 2 тыс. учителей.