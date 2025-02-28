Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении собак на жителей Морозовска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Аслану Хуаде представить доклад по уголовному делу о нападения собак на жителей Морозовска. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Как писал «Ъ-Ростов», с 21 февраля в Морозовске от нападения агрессивных животных пострадали около 15 жителей. Среди них есть дети — им потребовалась медицинская помощь. Однако меры к разрешению проблемы не принимаются, несмотря на многочисленные жалобы от граждан.

В СУ СК РФ по Ростовской области было заведено уголовное дело. В ходе расследования следователи дадут правовую оценку сотрудникам администрации Морозовского городского поселения по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных.

О результатах этой проверки будет доложено Александру Бастрыкину. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анастасия Казуков