В Морозовске 15 человек пострадали от нападения бродячих собак

В течении нескольких последних дней, 15 жителей Морозовска, среди которых есть и дети, пострадали от нападения бродячих собак. Некоторые были отправлены в больницу. сообщает Следственном комитет области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В соцсетях появились жалобы о том, что отлов безнадзорных животных в городе не проводят даже после многочисленных просьб местных жителей.

Следком Ростовской области возбудил уголовное дело по факту происшествий. Глава Следкома России Александр Бастрыкин ждет доклад о ситуации. Центральный аппарат ведомства «взял на контроль исполнение поручения».

Николай Аксенов