«Зачастую и очные программы повышения квалификации ничего полезного не несут»

Госдума приняла закон, направленный на повышение качества медицинской помощи. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Думы Вячеслав Володин. По его словам, новым законом вводится запрет на применение электронного и дистанционного обучения при реализации профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования. Своим мнением об инициативе законодателей с «Ъ-Ростов» поделился врач-педиатр, председатель общественной организации «Молодые медики Дона», член Общественной палаты региона Роман Поликарпов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива спикера Фото: из личного архива спикера

«Выбор дистанционных форм обучения и повышения квалификации для работающих коллег продиктован не только временем, развитием технологий, но и большой трудовой нагрузкой. И наоборот, зачастую и привычные большинству очные программы повышения квалификации ничего полезного, с практической точки зрения, не несут.

Вместе с тем, мотивы законодателя и регуляторов понятны. Уже давно не секрет (и это касается не только медицины, но и других сфер), что можно формально пройти повышение квалификации и выполнить необходимые требования к продолжению профессиональной деятельности, пройдя обучение онлайн или даже приобрести необходимый документ. Как говорят сами коллеги, так дешевле и проще.

Как правило, работодатели предлагают проходить необходимое обучение в местных профильных вузах или центрах повышения квалификации. Но мой личный опыт и отзывы коллег подтверждают, что актуальных, интересных, с полноценной практической подготовкой, программ повышения квалификаций нет. Все эти “курсы” как правило сводятся к прослушиванию лекций и тестированию с экзаменами. Поэтому от дистанционных форм обучения ничем в этом смысле не отличаются.



Я надеюсь, что за законом последуют и реорганизации в тех образовательных организациях, которые теперь, видимо, продолжат обучение медицинских работников. И на то, что в образовательных учреждениях, действительно, не на бумаге, будут уделять время практической подготовке, отработке необходимых профессиональных навыков, а не только проводить “начитывание” не всегда актуальной теории».