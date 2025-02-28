В Ярославле хотят открыть филиал Санкт-Петербургской консерватории

На базе музыкального училища имени Л.В. Собинова в Ярославле планируется создать филиал Санкт-Петербургской консерватории. Об этом сообщила министр культуры региона Ирина Ширшова.

На базе училища уже функционирует образовательный центр Юрия Башмета. Госпожа Ширшова добавила, что создание филиала консерватории находится на стадии обсуждения, и регион готов поддерживать развитие музыкального образования на высоком уровне.

Собиновское училище было основано в 1904 году по инициативе Ярославского отделения Императорского русского музыкального общества. Среди его выпускников — известные композиторы, музыковеды, дирижеры и пианисты, а также преподаватели музыкальных вузов.

Антон Голицын