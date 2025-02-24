В Петербурге девочка съела найденный на улице «порошок» и попала в реанимацию

В Петербурге полугодовалая девочка попала в реанимацию после того, как нашла и съела на улице неизвестный порошок. На фоне публикаций СМИ Следственный комитет (СК) РФ организовал проверку, о ее ходе будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину, сообщает пресс-служба СК РФ.

По предварительным данным, девочка гуляла на улице с мамой и нашла пакетик с неустановленным веществом. Спустя некоторое время ребенку стало плохо, была вызвана скорая. Врачи диагностировали отравление химическими или ядовитыми веществами, в больницу девочку привезли в крайне тяжелом состоянии. В данный момент медики борются за жизнь ребенка.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О.В. доложить о ходе проводимой проверки и установленных обстоятельствах»,— сообщили в пресс-службе СКР.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Александр Бастрыкин взял на контроль дело о химических ожогах у петербургского школьника.

Дарья Астанина