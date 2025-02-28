Семья актрисы Мишель Трахтенберг отказалась от вскрытия

Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка не сможет назвать официальную причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг, поскольку ее семья отказалась от процедуры вскрытия по религиозным причинам, сообщил портал Deadline. Родственники актрисы также попросили полицию не разглашать подробности ее смерти.

О смерти американской актрисы стало известно 26 февраля. Как сообщает New York Post, тело 39-летней актрисы обнаружила ее мать. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть Мишель Трахтенберг.

В прошлом году Мишель Трахтенберг перенесла пересадку печени. Источники New York Post предполагают, что могло произойти отторжение органа.

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Ее отец родом из Германии, а мать — из СССР. Первую роль она получила в десять лет в фильме «Шпионка Харриет». Наибольшую известность госпожа Трахтенберг получила благодаря картинам «Баффи — истребительница вампиров», «Сплетница», «Принцесса льда» и «Папе снова 17».