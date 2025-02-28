Директор екатеринбургского магазина Moroz Music Сергей Мороз покончил с собой

В Екатеринбурге простились с владельцем музыкального магазина Moroz Music Сергеем Морозом, который он возглавлял с 2011 года — он погиб 21 февраля, выпав из окна, передает портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Причина произошедшего не сообщается. Две недели назад предприниматель активно работал в своем магазине, консультировал покупателей и шутил. Сергею Морозу был 51 год, у него остались жена и двое детей. До открытия собственного магазина он работал в сети A&T Trade (сейчас «Музторг»). Он был известен своим индивидуальным подходом к клиентам, среди которых были известные музыканты.

Ранее в Свердловской области простились с клириком Нижнетагильской епархии, доктором медицинских наук и профессором, преподавателем областного медколледжа, протоиереем Сергеем Вогулкиным, который умер в возрасте 80 лет.

Ирина Пичурина