На Урале умер доктор медицинских наук и протоиерей Сергей Вогулкин

В Свердловской области в возрасте 80 лет умер клирик Нижнетагильской епархии, доктор медицинских наук и профессор, преподаватель областного медколледжа, протоиерей Сергей Вогулкин, сообщили в Екатеринбургской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Вогулкин

Фото: Екатеринбургская епархия Сергей Вогулкин

Фото: Екатеринбургская епархия

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) выразил соболезнование его супруге — директору медколледжа, председателю регионального «Красного Креста России», сопредседателю отделения организации «Всемирный русский народный собор» (ВРНС) в Екатеринбурге Ирине Левиной. «На долю отца Сергия выпала благородная миссия соединить служение врача и священника, духовный путь — с медицинской практикой и обучением новых врачей»,— сказано в сообщении.

Сергей Вогулкин начал трудовую деятельность еще в студенчестве, а после окончания вуза 11 лет работал хирургом, в 70-х годах занимал должность заведующего лабораторией НИИ травматологии и ортопедии, в 1986 году защитил докторскую диссертацию и стал профессором кафедры анатомии и оперативной хирургии, заведующим кафедрой психологии и педагогики Уральской государственной медицинской академии (сейчас УГМУ). В конце 90-х начал преподавать в Уральском гуманитарном институте (УрГИ), также в 1997 году был рукоположен в сан диакона, в 2006 году — возведен в сан протоиерея.

Напомним, в январе в Екатеринбурге простились с экс-деканом философского факультета, почетным профессором Уральского федерального университета (УрФУ) Александром Перцевым.

Ирина Пичурина