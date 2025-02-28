У Дворца Спорта в Ростове построят светомузыкальный фонтан за 104 млн рублей

В Ростове-на-Дону объявили тендер на установку светомузыкального фонтанного комплекса стоимостью почти 104 млн руб. Новый объект будет возведен на территории спортивной школы олимпийского резерва имени Виктора Понедельника и прилегающей к Дворцу спорта территории. Информация об этом опубликована на сайте «РосТендер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По условиям контракта, подрядчик должен будет взять на себя все работы по обустройству фонтана от поставки оборудования до строительно-монтажных операций.

Уточняется, что завершение конкурса запланировано на 4 марта, а работы по строительству должны быть завершены до конца июля 2025 года.

Спортивная школа олимпийского резерва № 8 имени В.В. Понедельника была основана в 1996 году и включает отделения гребного спорта, легкой атлетики, парусного спорта, гандбола, футбола, тенниса, скалолазания. У школы есть собственная спортивная база: дворец спорта, стадион, водно-спортивная база «Зеленый остров», открытый футбольный стадион на 1,5 тыс. мест, а также игровой спортзал и уличный скалодром.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области компания ООО «Новые автоматизированные измерительные системы» (НАИС) планирует завершить строительство производственного комплекса по изготовлению бункерных весов в 2026 году.

Снежана Стодольская