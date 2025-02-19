Для донских аграриев запустят производство бункерных весов в 2026 году

В Ростовской области компания ООО «Новые автоматизированные измерительные системы» (НАИС) планирует завершить строительство производственного комплекса по изготовлению бункерных весов в 2026 году. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Производство будет специализироваться на высокоточных высокопроизводительных бункерных весах автоматического действия, а также различных опций к ним. Производственный комплекс площадью 1,5 тыс. кв. м будет оснащен современными технологиями для эффективного производства. Завершение проекта запланировано на 2026 год.

Игорь Сорокин отметил, что новые бункерные весы «ТАНАИС» повысят экспортный потенциал российского АПК и удовлетворят потребности зерновых терминалов и линейных элеваторов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новые автоматизированные измерительные системы» (НАИС) было зарегистрировано в г. Ростове-на-Дону в апреле 1998 года. Основной вид деятельности — обработка металлических изделий механическая. Гендиректором и учредителем указан Вячеслав Морозов. За 2023 года выручка от продаж составила почти 480 млн руб., чистая прибыль — более 140 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в текущем году объем средств на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) и развитие села Ростовской области увеличится до 10,6 млрд руб., что на 2 млрд превышает показатели 2024 года.

Снежана Стодольская