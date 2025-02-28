В Новороссийске запланированы взрывные работы 28 февраля

Взрывные работы запланированы 28 февраля в период с 13:00 до 17:00 в карьере цемзавода «Первомайский» в поселке Верхнебаканский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно информации АО «Новоросцемент», 28 февраля 2025 года в период с 13:00 до 17:00 будут проведены взрывные работы в карьере «Первомайский» в Верхнебаканском. Жителей просят сохранять спокойствие.

Также в пятницу, 28 февраля, в Новороссийске состоятся боевые учения по отражению атаки БПЛА. Военные учения пройдут в период с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта.

Алена Воробьева