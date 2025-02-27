В Новороссийске пройдут военные учения 28 февраля

В пятницу, 28 февраля, в Новороссийске состоятся боевые учения по отражению атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Военные учения пройдут в период с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта 28 февраля 2025 года. Дежурные силы Новороссийской ВМБ отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Во время боевых учений будут выполнены практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева