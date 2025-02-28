ФСК разрешили изменить проекты планировки и межевания территории парка Кашкадан

Мэрия Уфы разрешила ООО «ФСК Регион» (входит в строительную группу ФСК) внести изменения в утвержденные проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Баязита Бикбая, Маршала Жукова, Сипайловской, Озерной и Косогорной, соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации. Изменения коснутся участка площадью 33,5 га, включающего парк и озеро Кашкадан. С какой целью корректируются проекты, в постановлении не говорится.

Планировочная документация была утверждена в конце 2023 года по заказу ООО «СЗ "Стандартстрой"». Сейчас территория занята рекреационной зоной и зоной акваторий, общественными зданиями, автозаправкой, торговым центром «Простор», улично-дорожной сетью, а также строящимся жилым комплексом Atlantis.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал о переходе к ФСК прав на застройку территории возле монумента Дружбы.

ООО «ФСК Регион» зарегистрировано в 2022 году в Москве. Учредителями компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. являются ООО «Группа компаний "ФСК"» (владеет 80%-й долей в организации) и Алексей Алмазов. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка «ФСК «Регион» составила 68 млн руб., убыток 197 млн руб.

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