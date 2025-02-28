Politico узнала о радикальных сокращениях в Госдепе США

Президент США Дональд Трамп планирует «историческую реструктуризацию» Госдепа, ведомство ожидают «радикальные сокращения», пишет Politico. По информации источников газеты, идею главы Белого дома поддерживает сам руководитель Госдепа Марко Рубио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Luis Magana / AP Фото: Jose Luis Magana / AP

Главной целью реформы будет борьба с «раздутой бюрократией» — в Госдепе останется меньше сотрудников, ведомство будет лишено некоторых полномочий. Издание сообщает, что в основном реструктуризации подвергнутся отделы, занимающиеся «продвижением демократии», прав человека и науки как «мягкой силы» США за рубежом.

Вероятнее всего, США сократят консульства в городах Ренне, Лионе, Страсбурге и Бордо во Франции, в Дюссельдорфе, Лейпциге и Гамбурге в Германии, а также итальянское консульство во Флоренции, португальское — в Понта-Делгаде и консульство в бразильском Белу-Оризонти. Politico отмечает, что такие меры могут дать Китаю преимущество в дипломатической борьбе с США — за последние годы КНР уже превзошла Америку по числу дипломатических учреждений в мире.

После инаугурации господин Трамп объявил, что намерен провести масштабные реформы в правительстве США. 21 января президент подписал указ об учреждении департамента эффективности правительства, который возглавит миллиардер Илон Маск.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илон Маск взялся за "мертвые души"».