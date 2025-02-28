Роспотребнадзор внепланово измерил качество воздуха в Тюмени

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области провело внеплановый контроль качества воздуха в Тюмени 26 февраля — пробы были взяты в центральной части города, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» провело лабораторно-инструментальные исследования и установило, что концентрация вредных веществ не превышала допустимых норм по требованиям безвредности для человека. Проверка включала анализ содержания взвешенных веществ, углерода (сажи), окиси углерода, диоксида серы и азота.

Напомним, в конце ноября в Тюмени объявляли первую степень опасности из-за загрязнения воздуха вредными примесями.

Ирина Пичурина